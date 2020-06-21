شاهد من الطائف.. جولات رقابية تزيل 130 بسطة وتعالج التشوه البصري

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تعالج الظواهر السلبية بالمناطق السياحية وذات الارتياد الكثيف وتحسّن المظهر العام

نفذت أمانة الطائف 320 جولة لمعالجة الظواهر السلبية بالمناطق السياحية وذات الارتياد الكثيف؛ بهدف تحسين المظهر العام، وإزالة المشوهات البصرية والمخالفات البلدية والصحية.

وعملت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية "شرق الطائف، الهدا، الشفا" على رفع البسطات العشوائية المخالفة وعربات بيع الأطعمة الغير مصرح لها، وضبط الباعة الجائلين وبسطات شاهي الجمر المنتشرة بالمواقع السياحية وبالطرق العامة وبجوار الحدائق والمنتزهات العامة، كما قامت فرق النظافة بإزالة اللوحات الدعائية والإعلانية المخالفة والتي تصنف ضمن الظواهر السلبية التي تشوه أعمدة الإنارة والأراضي البيضاء وتلوث البيئة الطبيعية، وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع البرنامج الرقابي الشامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أمانة الطائف أنها أزالت 130 بسطة مخالفة منها 75 بسطة عشوائية، و55 عربة مخالفة لبيع المواد الغذائية والأطعمة، وذلك من محيط منتزه الردف والطريق الدائري بالشفا والطريق الدائري بالهدا، مبيناً أن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، بالإضافة إلى افتقارها لأدنى متطلبات الاشتراطات البلدية، وبها العديد من المواد والسلع والمنتجات المجهولة المصدر، علاوة على رصد الفرق الميدانية مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ المواد المستخدمة وعدم وجود شهادات صحية تثبت سلامة العاملين من الامراض السارية والمعدية.

أمانة الطائف التشوه البصري