أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أجريت وأسرتي فحص "كورونا".. ماذا قال سفير نيوزيلندا عن أطقم الطبية؟

Print
قال: في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا فاتخذنا القرار

أجريت وأسرتي فحص

أشاد السفير النيوزيلندي لدى الرياض، بالرعاية الطبية التي تقدمها المملكة العربية للمواطنين والمقيمين، وتفاني الطواقم الطبية في المناطق المفتوحة رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وقال السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، في حسابه على "تويتر": "في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا، فقررنا أن نجري فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا، وبالمناسبة أود أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" (فحص كورونا من السيارة) في المملكة العربية السعودية، على الرغم من حرارة الصيف، شكرًا جزيلًا".

أجريت وأسرتي فحص

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية