دون تكاليف.. "ينبع الجامعية" تحصل على منحة لطلابها من معهد الإداريين IMA

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حقق طلاب المدارس الصناعية 20 ميدالية في مسابقة الكانجارو للرياضيات

حصل 10 من طلاب وطالبات كلية ينبع الجامعية بالهيئة الملكية بينبع على منحة من معهد الإداريين IMA في الولايات المتحدة الأمريكية لأداء الاختبارات اللازمة لشهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA بدون تكاليف مالية.

وتشمل المنحة التكفل برسوم دخول البرنامج وتوفير المادة العلمية للبرنامج ويضاف هذا الإنجاز إلى ما سبقه من إنجازات تحققت لكليات الهيئة الملكية بينبع في هذا الجانب، ويؤكد جودة المخرجات التعليمية والمناهج الدراسية لكلية ينبع الجامعية والحرص على تقديم تعليم وفق معايير الجودة العالمية والكفاءة العلمية التعليمية.

كما حقق طلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع 20 ميدالية في مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020م، وجاءت الميداليات كالتالي ٣ ذهبية، ٦ فضية، ١١ برونزية وحصد الميداليات الذهبية الطلاب، محمد عبدالعزيز الجهني، فارس إبراهيم بسيوني، يوسف توفيق صالح، بينما حصد الميداليات الفضية كلاً من الطالب عبدالرحمن حسن الفيفي، رضوان أحمد الضحى، إبراهيم توفيق صالح، يوسف أيمن بخيت، رياض طلال العوفي، عبدالله محمد الجهني، فيما حصد الميدالية البرونزية الطالب حسن عبدالكريم الجهني.

وتولي الهيئة الملكية بينبع اهتماماً كبيراً بالمنظومة التعليمية بكل عناصرها مما أسهم في تكوين جيل منافس قادر على تمثيل وطنه في المحافل العلمية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويأتي هذا الإنجاز بتوفيق من الله وفضله ثم بفضل ما توليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله من اهتمام بالغ بمجال التعليم، ودعم الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمنظومة التعليم وتوفير كل الامكانات البشرية والمادية له ووضع الخطط التعليمية والبرامج المساعدة التي تضمن استمرار جودة مخرجاته.

كلية ينبع الجامعية