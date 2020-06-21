جهز مدرستك لتوفير تجربة تعلم عن بعد أكثر تفاعلية وتعاونية من خلال منصة EZWrite Live من بينكيو

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يبدو التغيير الحاصل في ساحة التعليم واضحًا للغاية ويُمثل التحول المفاجئ في اتجاه التعلم عن بعد رحلة مثيرة إلى حدٍ ما بالنسبة لمعظم المدارس والكليات وهيئات التدريس والطلاب على حدٍ سواء. بجانب الحلول التعليمية الشاملة التي توفرها، تقدم بينكيو أيضًا منصة EZWrite Live، أحد تطبيقات السبورة البيضاء التفاعلية الإلكترونية الفريدة من نوعها "whiteboard app"، المصمم خصيصًا لتيسير التعاون السحابي والتعلم عن بُعد، بما يُساعد على تقديم حصص دراسية أكثر جاذبية وتأثيرًا. يمكن أن تعمل منصة EZWrite Live القائمة على الويب عبر أنظمة تشغيل متعددة، مثل ويندوز وماك واي او اس وأندرويد ويمكن دمجها بأي مؤتمرات عبر الفيديو دون أن يحتاج المعلمون لتثبيت أي برنامج إضافي. تدعم المنصة خصائص السبورة البيضاء التفاعلية عبر الإنترنتonline whiteboarding إضافةً إلى خاصية الملاحظات sticky notes لتيسير الأنشطة التفاعلية والتعاونية عن بعد. وتعد منصة EZWrite Live غير مماثلة لمنصة السبورة البيضاء السحابية Cloud Whiteboard المدمجة باللوحات المسطحة التفاعلية، حيث لا تحتاج إلى لوحة مسطحة تفاعلية، بما يُمكن المعلمين من تحميل المواد التعليمية (صيغة بي دي إف، ملفات الصور) المحفوظة على حواسيبهم الخاصة بسهولة، وليس هناك ضرورة للاتصال بمخزن سحابي لهذا الغرض.