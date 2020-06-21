جهز مدرستك لتوفير تجربة تعلم عن بعد أكثر تفاعلية وتعاونية من خلال منصة EZWrite Live من بينكيو

يبدو التغيير الحاصل في ساحة التعليم واضحًا للغاية ويُمثل التحول المفاجئ في اتجاه التعلم عن بعد رحلة مثيرة إلى حدٍ ما بالنسبة لمعظم المدارس والكليات وهيئات التدريس والطلاب على حدٍ سواء. بجانب الحلول التعليمية الشاملة التي توفرها، تقدم بينكيو أيضًا منصة EZWrite Live، أحد تطبيقات السبورة البيضاء التفاعلية الإلكترونية الفريدة من نوعها "whiteboard app"، المصمم خصيصًا لتيسير التعاون السحابي والتعلم عن بُعد، بما يُساعد على تقديم حصص دراسية أكثر جاذبية وتأثيرًا. يمكن أن تعمل منصة EZWrite Live القائمة على الويب عبر أنظمة تشغيل متعددة، مثل ويندوز وماك واي او اس وأندرويد ويمكن دمجها بأي مؤتمرات عبر الفيديو دون أن يحتاج المعلمون لتثبيت أي برنامج إضافي. تدعم المنصة خصائص السبورة البيضاء التفاعلية عبر الإنترنتonline whiteboarding إضافةً إلى خاصية الملاحظات sticky notes لتيسير الأنشطة التفاعلية والتعاونية عن بعد. وتعد منصة EZWrite Live غير مماثلة لمنصة السبورة البيضاء السحابية Cloud Whiteboard المدمجة باللوحات المسطحة التفاعلية، حيث لا تحتاج إلى لوحة مسطحة تفاعلية، بما يُمكن المعلمين من تحميل المواد التعليمية (صيغة بي دي إف، ملفات الصور) المحفوظة على حواسيبهم الخاصة بسهولة، وليس هناك ضرورة للاتصال بمخزن سحابي لهذا الغرض.
تضمن منصة EZWrite Liveمن بينكيو عدم حاجة المعلمين لإيقاف مشاركة شاشاتهم لفتح تطبيق السبورة البيضاء. يمكن استخدام مؤتمرات الفيديو والسبورة البيضاء التفاعلية عبر الإنترنت في نفس الوقت من خلال هذه الأداة، وتسمح للمعلمين والطلاب بجمع الأفكار وتصنيفها وتعديلها ومشاركتها بين الأجهزة دون قيود جغرافية أو قيود على الاستخدام، بما يجعلها أداة مثالية للتعلم عن بعد.
يمكن للمعلمين استخدام منصة EZWrite Live في استيراد مواد التدريس أو استخدامها بوصفها سبورة بيضاء سحابية. تحاكي مؤتمرات الفيديو المدمجة تجربة الفصل الدراسي وتعزز التفاعلية. تعد الأداة التفاعلية معززة بخصائص صديقة للمعلم والطلاب وتسمح لهم بالوصول الفوري للسحابة، حيث يمكن للطلاب تنزيل الملفات وتحميلها مباشرة من الخدمات السحابية مثل جوجل درايف ودروبوكس. يعد هذا الوصول السحابي الملائم حصريًا لمنصة EZWrite ويمنح المعلمين راحة أكبر عند تعديل المواد الخاصة بهم. يكون من الصعب حفظ الملاحظات واحدة تلو الأخرى عندما يُعلق المعلم على الشاشة، لذا تسمح EZWrite Live للمعلمين باستيراد مواد التدريس الخاصة بهم والتعليق عليها. يمكن للطلاب بعد ذلك تنزيل جميع المواد في نهاية الحصة.
يمكن للمعلمين أيضًا توفير تعليم فردي وجهًا لوجه من خلال هذه الخدمة حيث تتوفر خاصية مؤتمرات فيديو مدمجة تُمكن المعلمين والطلاب من عقد حصص خاصة أو التشاور وفقًا لحالة التعلم. من خلال الجمع بين مخزن حاسوبي وأدوات تعاونية، تقدم EZWrite 5 مجموعة كبيرة من أدوات التدريس التي تُنشئ بيئة تعلم أفضل لكل طالب وهم مرتاحون في منازلهم. تقدم بينكيو نسخة مجانية من الأداة القائمة على الويب أثناء الإغلاق الكامل لمساعدة المعلمين أكثر وأكثر على الوصول إلى حل يُحسن إلى حدٍ كبير من جودة التعليم عبر الإنترنت.