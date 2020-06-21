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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أحمد راضي".. أزال جهاز الأوكسجين بنفسه

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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أحمد راضي".. أزال جهاز الأوكسجين بنفسه تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "أحمد راضي".. أزال جهاز الأوكسجين بنفسه
رواها مدير المستشفى.. فقد الوعي صباحاً ومحاولات إنقاذه باءت بالفشل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة

روى مدير مستشفى النعمان في بغداد، صلاح العزي، اليوم الأحد، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي، قبل وفاته صباح اليوم.

وقال "العزي" إن "أحمد راضي كان بصحة جيدة جداً الليلة الماضية، حتى إنه تحدث مع عائلته عبر الهاتف"، وفقا لشبكة "رووداو" الإعلامية.

وأضاف العزي أن النجم العراقي "أزال جهاز الأوكسجين صباح اليوم لدخول دورة المياه، لكنه فقد الوعي في تمام الساعة 7:15 صباحاً".

وتابع "العزي" بحسب "سبوتنيك عربي" أن "الأطباء أجروا له الإسعافات الطبية دون جدوى، حيث فارق الحياة في الساعة 7:45 من صباح اليوم".

وفي آخر ظهور له، أكد النجم الدولي الكروي العراقي أحمد راضي مساء أمس السبت في مقطع من داخل مستشفى النعمان أن حالته الصحية بدأت تتحسن نسبياً بعد إخضاعه للعلاج قائلاً: "كنت أعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت أن أنام".

وتابع: "أشعر في بعض الأحيان بصعوبة بالتنفس وهذا أمر طبيعي"، مشيراً إلى تحسن حالته الصحية بشكل نسبي.

وتوفي اللاعب العراقي السابق أحمد راضي، اليوم الأحد، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن "راضي كان في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد منذ أربعة أيام، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية".

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة أمس، وتوفي قبل أن يسافر إلى عمان فجر اليوم، وكان "من المفترض أن يغادر إلى العاصمة الأردنية للعلاج هناك حيث مقر إقامته".

يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفاً و211 حالة شفاء. الجديد أحمد راضي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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