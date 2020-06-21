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نقابة الأطباء المصرية تنعي 6 من أعضائها توفوا بفيروس كورونا

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نقابة الأطباء المصرية تنعي 6 من أعضائها توفوا بفيروس كورونا نقابة الأطباء المصرية تنعي 6 من أعضائها توفوا بفيروس كورونا
من مختلف الاختصاصات الطبية وبعضهم يدرس في كليات الطب

نقابة الأطباء المصرية تنعي 6 من أعضائها توفوا بفيروس كورونا

نعت نقابة الأطباء المصرية، ستة أطباء من أعضائها، توفوا جراء إصابتهم بعدوى المستجد.

ذكرت النقابة أن الأطباء الراحلين، من مختلف الاختصاصات الطبية، وبعضهم كان يدرس في كليات الطب المصرية.

وفق " اليوم" في وقت سابق، قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في : إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، والتي تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد الأطباء المتوفين بسبب المرض 78 طبيباً. وأشار إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.


وأوضح "الزيات" أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والمتوفين بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر المتوفين، حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.نقابة الأطباء المصرية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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