أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"دروب" تعقد جلستين تدريبيتين في "التجارة الإلكترونية" و"التسويق الإلكتروني"

Print
"دروب" تعقد جلستين تدريبيتين في "التجارة الإلكترونية" و"التسويق الإلكتروني" "دروب" تعقد جلستين تدريبيتين في "التجارة الإلكترونية" و"التسويق الإلكتروني"
"هدف": تأتي تضامناً مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات المستجد

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" مساء غدٍ، جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية حول أساسيات التجارة الإلكترونية، كما سيعقد جلسة مماثلة في وسائل وتقنيات التسويق الإلكتروني مساء الأربعاء المقبل، وذلك من خلال رابط المنصة doroob.sa.

وجدد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.

وتهدف الجلسات التدريبية التي تعقد في عديد من التخصصات، إلى تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

في حين يتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وأصحاب الخبرات في المجال، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف دروب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية