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في حفل افتراضي.. "تعليم الرياض" تعلن نتائج مسابقة "أتعلم" لحفظ القرآن

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200 فائز وجوائز 150 ألفاً.. و"الوهيبي": تحفيز الطلاب والعناية بكتاب الله هدفنا

في حفل افتراضي..

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أسماء الفائزين في مسابقة "أتعلم" لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره للطلاب والطالبات والتي تنظمها إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"؛ وذلك خلال حفل افتراضي برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وجرى خلال الحفل الإعلان الفائزين والبالغ عددهم 200 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية وبلغت مجموع جوائزهم 150 ألف ريال.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطلاب والطالبات الفائزين، وأوضح أن المسابقة تأتي انطلاقاً من مبادرة وزارة التعليم في إطلاق عدد من المسابقات العلمية ومسابقات في تلاوة وحفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والتي نفذت عن بُعد.

وأوضحت: "هدفت المسابقة إلى تحفيز الطلاب والطالبات للعناية بالقرآن الكريم واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وإذكاء روح المنافسة بينهم، وتعزيز القيم الوطنية لديهم ورفع نواتج التعلم في القرآن الكريم وتفسيره من خلال إقامة مسابقة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم وتدبره متصلة بالمنهج الدراسي للقران الكريم وتفسيره وذلك في كل مرحلة دراسية مما سيعزز لديهم قيمهم الوطنية بناء على منظومة قيم مرتبطة بإرث المملكة وعناصر وحدتها ومبادئها الإسلامية الراسخة".

وفيما يلي أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة "أتعلم": https://drive.google.com/file/d/1sJuGcbn10uTW5k53b0n1LS-gZUWDqJU-/view.

الفائزين والفائزات في مسابقة أتعلم .pdf الإدارة العامة للتعليم الرياض مسابقة أتعلم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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