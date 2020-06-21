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تأكيد من المملكة وأبنائها على دعم مبادرة " السيسي " لحماية أمن بلاده وإنقاذ ليبيا

رصدت صحيفة مصرية، تصدر هاشتاق "#أمن_مصر_أمن_السعودية" قوائم ترند "تويتر" داخل مصر والسعودية في آن واحد، ليغرد عشرات الآلاف على الهاشتاق بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدين دعم ومحبة المملكة لمصر وتأييدها لمبادرة رئيسها.

وتقول صحيفة "اليوم السابع" على موقعها: "على قلب رجل واحد، على غرار تلك الجملة تكاتف العرب مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أطلقها لحماية أمن مصر القومي في الجهة الغربية في ليبيا ولإنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية من الميليشيات المسلحة والمرتزقة".

وتضيف الصحيفة: "تكاتف كل المغردين داخل مصر وفي المملكة العربية السعودية، لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هاشتاق "أمن مصر أمن السعودية"، ليؤكد الأشقاء السعوديون دعمهم الكامل لمصر في تلك المبادرة بعد بيان المملكة العربية السعودية الذي أكدت في أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب".

وحسب "اليوم السابع"، تصدر الهاشتاق الذي جاء بعنوان "#أمن_مصر_أمن_السعودية" قوائم ترند "تويتر" داخل مصر والسعودية في آن واحد؛ حيث وثق كثير من المغردين في تغريداتهم كثيراً من الفيديوهات للعلاقات الوطيدة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومصر على مر العصور.

ورصدت الصحيفة إعلان وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، التي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.

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