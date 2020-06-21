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الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس

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الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس
لم تكشف حتى الآن هوية القتيل والجرحى أو المشتبه فيهم على خلفية الحادث

الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحاً جراء إطلاق نار في مينيابوليس

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين من جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها في "تويتر"، أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

ووفق رويترز لم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بإطلاق الرصاص في منطقة وسط المدينة، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها.الشرطة الأمريكية إطلاق نار مدينة مينيابوليس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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