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"": اختبارات الكشف عن كورونا سلاح ذو حدين.. وطلبت إبطاءها

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"ترامب": اختبارات الكشف عن كورونا سلاح ذو حدين.. وطلبت إبطاءها "": اختبارات الكشف عن كورونا سلاح ذو حدين.. وطلبت إبطاءها
قال: أجهزة إعلام "الأخبار الكاذبة" لم تنسب إليّ "العمل الخارق" لمواجهة الجائحة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد أن الاختبارات المكثفة التي تجريها بلاده للكشف عن كورونا تُعتبر سلاحاً ذا حدين؛ أدت لاكتشاف عدد أكبر من الحالات، لافتاً إلى أنه طلب إبطاءها.

وقال "ترامب"، أمس السبت، لآلاف من أنصاره: إن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن اختبارات لنحو 25 مليون شخص، وهو ما يزيد بكثير عما قامت به دول أخرى.

وأضاف أمام حشد انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما، لم يكن كثيرون يضعون كمامات خلاله: "عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عدداً أكبر من الأشخاص وعدداً أكبر من الحالات. ولذلك طلبت من معاوني إبطاء الاختبارات".

وأشار الرئيس الأمريكي بحسب "سكاي نيوز عربية" إلى أن الإجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذت "حياة مئات الآلاف".

وشدد على أن أجهزة إعلام "الأخبار الكاذبة" لم تنسب إليه فضل فعل ما وصفه "بعمل خارق" للرد على الجائحة.

وتعليقاً على تصريحات "ترامب"، نقلت "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن "ترامب" كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات، مضيفاً: "كان يمزح بشكل واضح. إننا نتصدر العالم في الاختبارات، وأجرينا أكثر من 25 مليون اختبار".

وبدأت ولايات أمريكية كثيرة في تسجيل زيادات مثيرة للقلق في معدلات الإصابة بكورونا ولا سيما في الجنوب والغرب، وذلك في الوقت الذي كان "ترامب" يتحدث فيه أمام أكبر تجمع في صالة مغلقة بالولايات المتحدة منذ شهور.

ويقول خبراء في "الصحة": إن توسيع اختبارات الكشف عن الفيروس يسهم في بعض، وإن لم يكن كل، الزيادة في الحالات، ويصفونها أيضاً بأنها وسيلة أساسية في مكافحة انتشار المرض الذي تم اكتشافه فيما لا يقل عن 2.23 مليون شخص عبر الولايات المتحدة حتى السبت.

وطبقاً لإحصاء لـ"رويترز"، فقد أودى مرض كوفيد-19 الذي يسببه المستجد بحياة أكثر من 119 ألف أمريكي حتى الآن.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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