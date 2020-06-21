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وزير هندي عن الاشتباك الحدودي: فقدنا 20 عسكرياً والصين فقدت 40

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وزير هندي عن الاشتباك الحدودي: فقدنا 20 عسكرياً والصين فقدت 40 وزير هندي عن الاشتباك الحدودي: فقدنا 20 عسكرياً والصين فقدت 40
قال: قمنا بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلّوا السبيل داخل الأراضي الهندية

وزير هندي عن الاشتباك الحدودي: فقدنا 20 عسكرياً والصين فقدت 40

قال وزير هندي: إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جندياً باشتباك مع بلاده الأسبوع الماضي على الحدود المتنازع عليها.

وأوضح وزير الطرق والنقل الهندي في كيه سينغ، اليوم الأحد، خلال مقابلة بثتها قناة "نيوز 24": "إذا كان 20 قد قُتلوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثلي هذه الخسائر من جانبهم".

لم يقدم "سينغ"، وهو قائد سابق للجيش، أي دليل لدعم تصريحاته. وأشار إلى أن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أي خسائر لها في الحروب، بما في ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962.

وأضاف أن الجانب الهندي قام بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضي الهندية بعد المواجهة العنيفة.

ووفق " اليوم" في وقت سابق، قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية في الصين إن هناك خسائر على الجانب الصيني، لكنها لم تقدم تفاصيل.

ولم تتحدث الصين عن أي خسائر تكبدتها جراء القتال الذي وقع في وادي غالوان المتنازع عليه في غرب الهيمالايا، وأدى لمقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل.

وتبادلت الهند والصين الاتهامات، أمس السبت، بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما، وهي منطقة أصبحت الأسبوع الماضي مسرحاً لأعنف اشتباك بين البلدين منذ نصف قرن.الهند الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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