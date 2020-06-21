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أدنى حصيلة منذ أبريل .. تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا

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أدنى حصيلة منذ أبريل .. روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا أدنى حصيلة منذ أبريل .. تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وصل لـ 584680

أدنى حصيلة منذ أبريل .. روسيا تسجل 7728 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل نحو 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل الماضي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار في في تقريرها اليومي رصد 7728 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 7889 إصابة أمس).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 584680، بما في ذلك 236858 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ 2.5 ألف حالة نشطة منذ أمس).

ووفق "روسيا اليوم" سجلت الغرفة خلال اليوم الأخير وفاة 109 مصابين بـ"كوفيد-19" (مقابل 161 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء في البلاد منذ 25 مايو.

وارتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 8111 حالة وفاة.

وتماثل 5119 شخصاً للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 339711.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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