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شاهد.. لحظات توثق كسوف الشمس من سماء العاصمة المقدسة

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رصدها "حشاد" وأقيمت الصلاة بالمسجد الحرام وسط احترازات

شاهد.. لحظات توثق كسوف الشمس من سماء العاصمة المقدسة

وثّق المصور الفوتوغرافي أحمد حشاد، لحظات كسوف الشمس اليوم الأحد في سماء مكة المكرمة.

وأظهرت الصورة التي وثقها "حشاد" ونشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ الكسوف التي شهدته العاصمة المقدسة صباح اليوم، ضمن عدد من مناطق العالم شهدت هذا الكسوف الذي يعتبر الثاني خلال 6 أشهر، بعد الكسوف الذي شهدته معظم دول شبه الجزيرة العربية يوم 26 ديسمبر 2019.

هذا وقد أمّ المصلين في صلاة الكسوف في المسجد الحرام الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، عند الساعة 7:40 صباحاً، وسط إجراءات احترازية طبقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما أقامت عدد من الجوامع بمكة المكرمة أيضاً صلاة الكسوف بعد توجيه من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

شاهد.. لحظات توثق كسوف الشمس من سماء العاصمة المقدسة

كسوف حلقي للشمس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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