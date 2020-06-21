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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تتفاعل

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تتفاعل "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تتفاعل
دعت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظة الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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