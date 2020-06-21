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فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة.. الخميس القادم

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فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة.. الخميس القادم فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة.. الخميس القادم
في تخصصات عدة منها الشبكات وأنظمة شبكات والدعم الفني

فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة.. الخميس القادم

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءاً من يوم الخميس القادم وحتى 17/ 11/ 1441هـ، عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام 1441/ 1442هـ.

‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح بقسم تقنية الحاسب في تخصصات "الشبكات وأنظمة شبكات والدعم الفني"، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص "ميكانيكا سيارات"، وقسم التقنية الكهربائية تخصص "قوى كهربائية"، وقسم التقنية الإدارية في تخصصات "إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق"، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات "فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة".الكلية التقنية مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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