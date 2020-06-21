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"مـعـادن" تستكمل إعادة تمويل شركة "معادن وعد الشمال" للفوسفات

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"مـعـادن" تستكمل إعادة تمويل شركة "معادن وعد الشمال" للفوسفات "مـعـادن" تستكمل إعادة تمويل شركة "معادن وعد الشمال" للفوسفات
قدرة تنافسية.. حازت ثقة القطاع المصرفي السعودي والإقليمي

أعلنت "معادن"، والتي تعدّ من أسرع شركات التعدين نمواً على الصعيد العالمي، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات التابعة لها، عدداً من اتفاقيات إعادة التمويل بقيمة تبلغ 8.6 مليارات ريال، وذلك مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى محلياً وإقليمياً، وبذلك سيحلّ مبلغ التمويل الجديد محلّ مبلغ التمويل الحالي.

كما استكملت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات إعادة جدولة التمويل العائد لصندوق الاستثمارات العامة والذي تمت إحالته إلى المؤسسة العامة للتقاعد والبالغ 6.7 مليارات ريال لتصبح المؤسسة هي المقرضة عوضاً عن الصندوق.

وتأتي إعادة التمويل والجدولة لقروض معادن وشركاتها التابعة ضمن خطط الشركة التي تستهدف تحسين وتحقيق مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية ورفع مستوى السيولة المتوفرة، إضافة إلى أن عملية إعادة التمويل والجدولة هذه ستسهم في خفض تكلفة الدين بشكل كبير مما سيزيد من قوة مركز معادن المالي وخاصة على المدى المتوسط والبعيد، كما سيكون أثر رفع التعهدات والشروط عاملاً إيجابياً سيمكّن معادن من مواصلة سعيها نحو النمو والتوسع من خلال مشاريعها المستقبلية.

يُذكر أن المؤسسات المالية التي تدعم هذه الصفقة هي (مصرف الإنماء، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، بنك البلاد، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، بنك الجزيرة، بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي).

وقال المهندس مساعد العوهلي الرئيس التنفيذي لمعادن: "نحن فخورون بهذا الإقبال الكبير من البنوك على تمويل صفقة معادن وعد الشمال للفوسفات وكذلك تعاون صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد على جدولة القرض وخاصة في ظل ظروف السوق الحالية، وهذا يعكس ثقة السوق في معادن وقوة ومتانة أصولها ومستقبلها الواعد، كما يعكس ثقة القطاع المالي بإمكانات النمو التي تسعى معادن لتحقيقها ومكانة المملكة العربية كأحد أكبر منتجي الفوسفات عالمياً، ولاعباً أساسياً في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي".

واختتم "العوهلي" حديثه بالقول: "يمثّل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية وأحد أهم عناصر تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ليكون محركاً اقتصادياً إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات وبما يعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في خلق الوظائف وتنمية المناطق النائية".

الجدير بالذكر أن مجمّع معادن التكاملي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية يعتبر أحد أضخم المجمّعات حول العالم، وهو مشروع مشترك بين معادن (بنسبة 60%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (بنسبة 15%) وشركة موزاييك (بنسبة 25%).معادن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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