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الحياة الزوجية والرياضة والتغذية في دورات عن بُعد من جمعية الصم

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كتيبات توعوية تختص بتنبيهات الاحترازات والحضور تجاوز الـ 300

الحياة الزوجية والرياضة والتغذية في دورات عن بُعد من جمعية الصم

أقامت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، وبجهود مجموعة من شباب الصم المتطوعين، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الجمعية رياض بن ماجد الشيخ، عدداً من الدورات التدريبية عن بُعد، في ظل أزمة جائحة كورونا تحت شعار #خليك_في_البيت.

واشتملت الدورات على عدد من العناوين، منها إستراتيجيات الحياة الزوجية الصالحة والرياضة والتغذية والدروس التوعوية والدينية والثقافية والاجتماعية، كما أقامت عدداً من الفعاليات المتنوعة للرجال والنساء والكبار والأطفال، إضافة إلى القيام بعدد من المبادرات ونشر عدد من البروشورات التوعوية التي تهتم وتختص بالتنبيهات الصادرة من الجهات المختصة كلبس الكمامات وترك مسافة آمنة وعدم المصافحة والعودة بحذر.. إلخ.

وأقيمت هذه الفعاليات على برنامج "zoom"، واستفاد منها ما يقارب 300 شخص على مدى شهرين كاملين؛ حيث تمنوا للجميع الالتحاق والاستفادة من البرامج التي تقدمها جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية، شاكرين جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ورجال الأمن، ورجال الصحة، في تجاوز هذه الأزمة على أكمل وجه.

الحياة الزوجية والرياضة والتغذية في دورات عن بُعد من جمعية الصم

الحياة الزوجية والرياضة والتغذية في دورات عن بُعد من جمعية الصم

جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم التطوعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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