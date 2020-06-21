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البحرين تعرب عن تضامنها مع وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي

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البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي البحرين تعرب عن تضامنها مع وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي
قالت: رسالة بالغة الدلالة والوضوح لكل مَن ينوي المساس بأمنها والأمن العربي

البحرين تعرب عن تضامنها مع مصر وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس عبدالفتاح ، رئيس جمهورية العربية، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الإستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.

وأشادت وزارة الخارجية بمضامين خطاب الرئيس المصري، باعتباره رسالة بالغة الدلالة والوضوح لكل مَن ينوي المساس بأمن مصر والأمن القومي العربي، وفاءً من مصر العروبة لقيمها ومبادئها ومواقفها المعهودة في الدفاع عن الحق والكرامة العربية، مثمّنة ما تتحلى به القيادة المصرية من حكمة بالغة ونيّات صادقة تجاه الصراع الدائر في ليبيا تتمثل في طرح مبادرة إعلان القاهرة من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام، التي لقيت تأييداً ودعماً إقليمياً ودولياً، مؤكدة وقوف مملكة البحرين ودعمها لمصر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها واستقرارها.البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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