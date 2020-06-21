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مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

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احترازات كاملة أبرزها التباعد وتوفير السجادة ذات الاستعمال الواحد

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة تًقام في مكة المكرمة، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة المستجد.

وأظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ جوامع ومساجد العاصمة المقدسة، اليوم، وهي تستقبل المصلين في أول صلاة فجر تُقام بعد تعليق دام 3 أشهر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين، وترك المسافات بين كل صفين، إلى جانب توفير السجادة ذات الاستعمال الواحد، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة المصلين.

من جانبها، هيأت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ جميع مساجد وجوامع مكة المكرمة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ والتي شرعت أبوابها للمصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

مشاهد فجرية من مكة.. المساجد تنبض بالصلاة بعد 3 أشهر إغلاق

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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