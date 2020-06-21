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المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة توقف تجربة عقار روّج له على مرضى كورونا

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المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة توقف تجربة عقار روّج له ترامب على مرضى كورونا المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة توقف تجربة عقار روّج له على مرضى كورونا
لم يقدم أي فائدة للمصابين وثبت عدم جدواه

المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة توقف تجربة عقار روّج له ترامب على مرضى كورونا

قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وأضافت المعاهد، في بيان، أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ، بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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