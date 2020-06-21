الرياض.. 7.998 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تستقبل زبائنها اليوم

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الأمانة: 346 مركزاً رياضياً تشرع أبوابها تزامناً مع رفع حظر التجول

أكدت أمانة منطقة الرياض أن 7.998 منشأة للحلاقة الرجالية والتزيين النسائي تبدأ في استقبال زبائنها اليوم، وفق ضوابط وإجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": 346 مركزاً رياضياً تشرع أبوابها تزامناً مع رفع حظر التجول بشكل كامل ابتداءً من اليوم الأحد.. و7.998 منشأة للحلاقة الرجالية والتزيين النسائي بمدينة الرياض تستقبل زبائنها وفق ضوابط وإجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس #كورونا المستجد.

وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون البلدية أنه ‏ابتداءً من اليوم الأحد 21 يونيو سيتم السماح بعودة نشاط محلات ‫الحلاقة الرجالية، وصالونات ‫التجميل النسائية.أمانة الرياض الرياض