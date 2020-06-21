أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. 7.998 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تستقبل زبائنها اليوم

Print
الرياض.. 7.998 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تستقبل زبائنها اليوم الرياض.. 7.998 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تستقبل زبائنها اليوم
الأمانة: 346 مركزاً رياضياً تشرع أبوابها تزامناً مع رفع حظر التجول

الرياض.. 7.998 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تستقبل زبائنها اليوم

أكدت أمانة منطقة الرياض أن 7.998 منشأة للحلاقة الرجالية والتزيين النسائي تبدأ في استقبال زبائنها اليوم، وفق ضوابط وإجراءات صارمة لمنع انتشار المستجد.

وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": 346 مركزاً رياضياً تشرع أبوابها تزامناً مع رفع حظر التجول بشكل كامل ابتداءً من اليوم الأحد.. و7.998 منشأة للحلاقة الرجالية والتزيين النسائي بمدينة الرياض تستقبل زبائنها وفق ضوابط وإجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس #كورونا المستجد.

وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون البلدية أنه ‏ابتداءً من اليوم الأحد 21 يونيو سيتم السماح بعودة نشاط محلات ‫الحلاقة الرجالية، وصالونات ‫التجميل النسائية.أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية