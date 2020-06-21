كوريا الجنوبية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

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ترتفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و421 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الاخيرة.

وأوضحت السلطات أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و421 حالة حتى منتصف ليل يوم السبت، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت، أن من بين الـ 48 حالة الجديدة، كانت هناك 40 حالة انتقال محلي للعدوى، و8 حالات قادمة من الخارج.

واستقر عدد حالات الوفاة عند 280 حالة حيث لم تسجل وفيات جديدة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد