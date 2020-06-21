أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطقس اليوم: رياح نشطة على الشرقية ووسط المملكة وشمالها وطول الساحل الغربي

Print
الطقس اليوم: رياح نشطة على الشرقية ووسط المملكة وشمالها وطول الساحل الغربي الطقس اليوم: رياح نشطة على الشرقية ووسط المملكة وشمالها وطول الساحل الغربي
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

الطقس اليوم: رياح نشطة على الشرقية ووسط المملكة وشمالها وطول الساحل الغربي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاء من وسط المملكة وشمالها، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر

بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر

"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

شبكة عيون الإخبارية