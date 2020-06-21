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"هيئة مكة المكرمة" تنفِّذ الحملة التوعوية والوقائية تحت شعار "خذوا حذركم"

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تضمنت جولات ميدانية ومشاركات عبر منصات التواصل

نفَّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة حملة "خذوا حذركم" الوقائية التوعوية التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مزامنة مع رفع منع التجول.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية، ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وسنابات المناطق وحسابات تويتر الرسمية والانستجرام، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية، بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وتهدف الحملة لتوعية شرائح المجتمع كافة بأخذ الأسباب، والبُعد عن التجمعات، وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.

وانطلقت الحملة في مدن ومحافظات المنطقة، وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.

ومن جهته، أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا، ومكافحتها، والتخفيف من آثارها.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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