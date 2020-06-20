الأردن بالمرتبة الأخيرة عالمياً في «عدد الإصابات» بكورونا

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جى بي سي نيوز :- كشف موقع جونز هوبكينز العالمي، المتخصص برصد عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، ان الاردن جاء في المرتبة الاخيرة من حيث عدد الاصابات بين دول العالم، وفي المرتبة الاقل تسجيلا للاصابات عربيا بالفيروس المستجد رغم تخطيه عتبة (1000) اصابة.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد اعلن في تصريحات صحفية امس الاول عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 1001 إصابة.

وقال ان غالبية الحالات المسجلة جاءت من خارج المملكة، وليست اصابات محلية، موضحا ان هذا مطمئن وان اجهزة الحكومة ووزارة الصحة لا تزال تسيطر على انتشار الوباء.ودعا جابر المواطنين الى الاستمرار باتباع اجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي تلافيا لتفشي الوباء.