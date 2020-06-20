شاهد .. لجنة مكافحة التبغ تضبط 3 آلاف باكيت دخان مجهول المصدر بالدمام

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بلغت قيمة المخالفات نحو 20 ألف ريال وتم أخذ التعهدات اللازمة على المخالفين

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية، أخيرًا، 3310 باكيتات دخان مجهول المصدر و180 كيلو من المعسل المخالف، إثر بلاغ من مواطن لأمانة المنطقة الشرقية على الباعة المتجولين في الطرقات، حيث تم ضبط ثلاثة من البائعين غير النظاميين بقطاع الدمام.

وتبين وجود منتجات التبغ بكل أشكالها المخالفة لاشتراطات البيع بالمملكة، وقد مثلت اللجنة كل من وزارة الصحة - وأمانة الشرقية - ومصلحة الزكاة والدخل - والأمن العام- والتجارة.

فيما بلغت قيمة المخالفات نحو 20 ألف ريال، مع أخذ التعهدات اللازمة على المخالفين. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ