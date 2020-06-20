"عسيري": 3 تلسكوبات ترصد الكسوف والانتهاء سيكون 9:30 صباحًا

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حذر من النظر إلى الشمس مباشرة لما قد تسببه من ضرر على العين

تشهد جميع مناطق المملكة صباح غد الأحدٍ كسوفًا جزئيًا للشمس، بينما تشهد أجزاء من العالم كسوفًا حلقيًا، حيث يمتد مسار الكسوف الحلقي من الكونغو غربًا إلى تايوان شرقًا، مرورًا باليمن وعمان، وفي المملكة، يمر المسار بأجزاء محدودة من الربع الخالي.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن الكسوف الحلقي يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، ويكون القمر في أبعد نقطة له من الأرض، وبالتالي تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر، مشيرًا إلى أن المملكة شهدت كسوفًا حلقيًا في شهر ديسمبر الماضي.

وحذر "عسيري" من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف؛ لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين، مشيرًا إلى أن القسم سوف يقوم بتوثيق الظاهرة وبثها مباشرة من جدة.

وبيّن "عسيري" أن الكسوف الجزئي يبدأ فيها صباحًا عند الساعة 7:04، ويبلغ ذروته عند الساعة 8:12، بينما ينتهي 9:30.

وسوف يتم الرصد باستخدام ثلاثة تلسكوبات خاصة بأرصاد الشمس.الكسوف