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هناك في فرنسا.. "الجولف" يسرق "قوميز" من كرة القدم

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هناك في فرنسا..

يواصل مهاجم الهلال "الفرنسي قوميز" برنامجه التدريبي (اللياقي) المكثف تحت إشراف مدربه الشخصي في فرنسا، بمعدل 90 دقيقة يوميًّا.

وكان "قوميز" قد ظهر في حسابه الشخصي اليوم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "إنستقرام"، وهو يمارس هوايته المحببة بعد كرة القدم (لعبة الجولف)، وذلك قبل أيام من عودته إلى الرياض تأهبًا لاستئناف التدريبات بعد رفع تعليق الأنشطة.

ويشارك "قوميز" متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة توقُّف المنافسات الرياضية بسبب ، إما بتدريباته الخاصة اليومية، أو ممارسته هواياته خارج إطار كرة القدم.

هناك في فرنسا..

الهلال قوميز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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