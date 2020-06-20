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حارق مركبات الشرائع في قبضة رجال الأمن

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حارق مركبات الشرائع في قبضة رجال الأمن حارق مركبات الشرائع في قبضة رجال الأمن
أشعل النيران في 3 سيارات بعد أن هشم زجاجها

حارق مركبات الشرائع في قبضة رجال الأمن

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت- بفضل الله- من إلقاء القبض على شخص قام بحرق عددٍ من السيارات في أحد مخططات الشرائع.

وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغًا عن نشوب حريق بثلاث مركبات مساء اليوم في أحد مخططات الشرائع، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الشرائع والأدلة الجنائية ودوريات الأمن والدفاع المدني موقع الحادث، وتم إخماد الحريق في حينه.

اتضح تعرض ثلاث مركبات حديثة إلى تهشيم الزجاج وإحراقها من الداخل. وتمكنت الجهات الأمنية بفضل الله وفي مدة وجيزة من اليوم نفسه من ضبط الجاني وإيقافه على ذمة التحقيق تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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