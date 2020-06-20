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"خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"

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"خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا" "خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دستورنا"، أكد فيها أن القرآن الكريم هو دستور هذه البلاد المباركة.

وقال الأمير خالد الفيصل في مطلع قصيدته:

يا سعوديّ الوفا ربي هداك

وفزت بالقرآن دستور وحماك

ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر

أنزله رب العباد اللي عطاك

يوم قالوا: وين دستورك؟ رفَعت

مصحف القرآن "لا شُلّت يداك"

الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ

ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك

انت في دنيا الملاحد قلت: لا

ما يغيّر موقفي حادي هلاك

يكفي إنّك بينهم ماحدٍ قواك

الله اللي شرّفك ثم اصطفاك

عِشْ على عز الموحّد ما حييت

وارفع الهامَة على واجِد عِداك

مكة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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