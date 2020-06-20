أخبار عاجلة

اخر النهار | قطاع الكهرباء 6 سنوات من النجاح و التطور ف الخدمات المقدمة للمواطنين -
"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين -
"الجبيري" لـ"سبق": أزمة كورونا برهنت على قوة الأمن الغذائي.. و"الاقتصاد الأزرق" رافد حيوي -
بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة -
"الرويس": وقف إطلاق النار وحوار "الشرعية – الانتقالي" السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن -
ملاعب الأبطال - مدير النشاط الرياضي بالأهلي: دوري اليد مازال في الملعب ونرفض إلغاء الموسم -
لقاء خاص - بكري سليم: الإجراءات الإحترازية مكلفة.. وإستكمال الدوري صعب نظرا لإلتزامات الموسم القادم -
BE ONTime - اللقاء الخاص مع "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق بضيافة أميرة جمال -
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا -
ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات .. 14.516 حالة جديدة

Print
الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات .. 14.516 حالة جديدة الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات .. 14.516 حالة جديدة
عدد الوفيات يرتفع إلى 12.948

الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات .. 14.516 حالة جديدة

سجلت الهند اليوم (السبت) قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصدار حكومة العاصمة نيودلهي توجيهات للمستشفيات بإلغاء إجازات جميع العاملين فيها واستدعاء الموظفين المتغيبين على الفور.

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت 14.516 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 395074 حالة، كما زاد عدد الوفيات إلى 12948، وفقًا لـ"رويترز".

وتسجل الهند الآن رابع أكبر عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وأمرت حكومة نيودلهي كل المستشفيات الحكومية في مذكرة أمس، بإلغاء الإجازات الحالية، وأوصت بعدم منح أي إجازات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية