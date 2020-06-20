أخبار عاجلة

اخر النهار | قطاع الكهرباء 6 سنوات من النجاح و التطور ف الخدمات المقدمة للمواطنين -
"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين -
"الجبيري" لـ"سبق": أزمة كورونا برهنت على قوة الأمن الغذائي.. و"الاقتصاد الأزرق" رافد حيوي -
بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة -
"الرويس": وقف إطلاق النار وحوار "الشرعية – الانتقالي" السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن -
ملاعب الأبطال - مدير النشاط الرياضي بالأهلي: دوري اليد مازال في الملعب ونرفض إلغاء الموسم -
لقاء خاص - بكري سليم: الإجراءات الإحترازية مكلفة.. وإستكمال الدوري صعب نظرا لإلتزامات الموسم القادم -
BE ONTime - اللقاء الخاص مع "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق بضيافة أميرة جمال -
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا -
ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 1547 إصابة إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و89 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 1547 إصابة إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و89 حالة وفاة تسجل 1547 إصابة إيجابية جديدة بـ"كورونا".. و89 حالة وفاة
ارتفاع حالات الشفاء إلى 14327 ومغادرتهم مستشفيات العزل والحجر الصحي

مصر تسجل 1547 إصابة إيجابية جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خصوصًا في المحافظات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟

ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟

هل مصر قادرة على خوض الحرب في ليبيا ومع إثيوبيا؟

هل مصر قادرة على خوض الحرب في ليبيا ومع إثيوبيا؟

مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة

مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية