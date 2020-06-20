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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان "أسرة الحيدر"

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان "أسرة الحيدر" خادم الحرمين وولي العهد يعزيان "أسرة الحيدر"

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة إلى الزميل محمد الحيدر وإخوانه في وفاة والدهم إبراهيم بن أحمد الحيدر -رحمه الله-، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وعبّر الزميل محمد الحيدر، باسمه ونيابة عن أسرة الحيدر كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهم الله- على مواساتهم لهم في عميد الأسرة -رحمه الله-، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وتعبّر عن أن القيادة الحكيمة قريبة من قلوب مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وأن الجميع في المملكة أسرة واحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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