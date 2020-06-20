أخبار عاجلة

اخر النهار | قطاع الكهرباء 6 سنوات من النجاح و التطور ف الخدمات المقدمة للمواطنين -
"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين -
"الجبيري" لـ"سبق": أزمة كورونا برهنت على قوة الأمن الغذائي.. و"الاقتصاد الأزرق" رافد حيوي -
بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة -
"الرويس": وقف إطلاق النار وحوار "الشرعية – الانتقالي" السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن -
ملاعب الأبطال - مدير النشاط الرياضي بالأهلي: دوري اليد مازال في الملعب ونرفض إلغاء الموسم -
لقاء خاص - بكري سليم: الإجراءات الإحترازية مكلفة.. وإستكمال الدوري صعب نظرا لإلتزامات الموسم القادم -
BE ONTime - اللقاء الخاص مع "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق بضيافة أميرة جمال -
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا -
ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر: اللاعبون يخضعون لإجراء مسحة طبية يوم الاثنين المقبل

Print
النصر: اللاعبون يخضعون لإجراء مسحة طبية يوم الاثنين المقبل النصر: اللاعبون يخضعون لإجراء مسحة طبية يوم الاثنين المقبل
لضمان سلامة الجميع من

النصر: اللاعبون يخضعون لإجراء مسحة طبية يوم الاثنين المقبل

يستعد نادي النصر للعودة إلى التدريبات بإجراء المسحة الطبية للأجهزة الإدارية والطبية واللاعبين ومنسوبي النادي كافة يوم الاثنين المقبل، وفق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتم تجهيز مقر النادي بشكل كامل، وتطبيق الإجراءات الطبية الاحترازية والتعقيمية كافة، كما تم تركيب أجهزة قياس للحرارة، والكشف الطبي اليومي الذاتي بتقنيات متطورة.

وسيخضع جميع عناصر الفريق الكروي الأول قبل انطلاق التدريبات لإجراء مسحة طبية، إضافة لجميع العاملين في النادي، بالتعاون مع وزارة الصحة. وستكون عودة التدريبات بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع.

وسيجري لاعبو الفريق كافة يومَي السبت والأحد القادم الكشوفات الطبية الاعتيادية، وذلك في مركز الشريك الطبي فزيو تريو، كما سيجري الفريق تدريباته بشكل يومي، وذلك قبل بداية معسكره الإعدادي.فيروس كورونا الجديد النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية