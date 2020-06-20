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شاهد .. أكثر من 100 طبيب سعودي يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا في

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‏موجودون ضمن برنامج الزمالة الطبية.. وإشادات بتميزهم

شاهد .. أكثر من 100 طبيب سعودي يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا في مصر

سطر أكثر من 100 طبيب سعودي في مختلف التخصصات، أجمل معاني العمل الإنساني جنبًا إلى جنب مع الأطباء المصريين في مواجهة في المستشفيات المصرية.

وقال الدكتور عبدالعزيز السعدون وهو أحد الأطباء السعوديين الموجودين في حاليًا لقناة "": إنهم "موجودون في مصر قبل جائحة كورونا ضمن برنامج الزمالة الطبية في مصر وقرروا الاستمرار في عملهم بعد تفشي جائحة كورونا".

وأضاف "السعدون": أن "عدد الأطباء السعوديين في مصر حاليًا يتراوح بين 100 و120 طبيبًا من مختلف التخصصات"، لافتًا إلى أن المتخصصين في الطوارئ منهم يعملون في الصفوف الأولية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال أحد الأطباء المصريين ممن عملوا مع الأطباء السعوديين، إن أطباء الزمالة السعوديين يعملون على الجبهة الأمامية لمواجهة "كورونا" في مستشفيات مصر بمنتهى الشجاعة مشيدين بمستواهم الطبي المتميز.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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