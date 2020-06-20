أخبار عاجلة

اخر النهار | قطاع الكهرباء 6 سنوات من النجاح و التطور ف الخدمات المقدمة للمواطنين -
"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين -
"الجبيري" لـ"سبق": أزمة كورونا برهنت على قوة الأمن الغذائي.. و"الاقتصاد الأزرق" رافد حيوي -
بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة -
"الرويس": وقف إطلاق النار وحوار "الشرعية – الانتقالي" السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن -
ملاعب الأبطال - مدير النشاط الرياضي بالأهلي: دوري اليد مازال في الملعب ونرفض إلغاء الموسم -
لقاء خاص - بكري سليم: الإجراءات الإحترازية مكلفة.. وإستكمال الدوري صعب نظرا لإلتزامات الموسم القادم -
BE ONTime - اللقاء الخاص مع "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق بضيافة أميرة جمال -
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا -
ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسرائيل دخلت الموجة الثانية من "كورونا".. وتحذير من موت المئات

Print
إسرائيل دخلت الموجة الثانية من "كورونا".. وتحذير من موت المئات إسرائيل دخلت الموجة الثانية من "كورونا".. وتحذير من موت المئات
تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة

إسرائيل دخلت الموجة الثانية من

حذر مراكز تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي معني بجمع المعلومات عن المستجد، اليوم (السبت)، أن إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عدد كبير من الناس ضحيتها.

وأوضح المركز التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تقريره الجديد أن الفشل في اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الموجة الثانية يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبًا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى، وفقاً لـ" اليوم".

وأضاف أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة.

وأشار المركز إلى أن معدل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في البلاد شهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء.

ولفت إلى أن إسرائيل ستواجه ضرورة إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشاملة بعد نحو شهر، ما لم تتخذ خطوات عاجلة في غضون الأيام القليلة المقبلة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا

روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى"

روسيا.. أسطول الشمال الروسي يوقد "شمعة الذكرى"

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

شبكة عيون الإخبارية