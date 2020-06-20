أخبار عاجلة

اخر النهار | قطاع الكهرباء 6 سنوات من النجاح و التطور ف الخدمات المقدمة للمواطنين -
"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين -
"الجبيري" لـ"سبق": أزمة كورونا برهنت على قوة الأمن الغذائي.. و"الاقتصاد الأزرق" رافد حيوي -
بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة -
"الرويس": وقف إطلاق النار وحوار "الشرعية – الانتقالي" السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن -
ملاعب الأبطال - مدير النشاط الرياضي بالأهلي: دوري اليد مازال في الملعب ونرفض إلغاء الموسم -
لقاء خاص - بكري سليم: الإجراءات الإحترازية مكلفة.. وإستكمال الدوري صعب نظرا لإلتزامات الموسم القادم -
BE ONTime - اللقاء الخاص مع "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق بضيافة أميرة جمال -
لقاء خاص - بكري سليم يوضح تأثر نادي مصر المقاصة بفيروس كورونا -
ملاعب الأبطال - سؤال الحلقة.. برأيك من هو أفضل مدرب في دوري كرة السلة المصري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

تجهيز مستشفى ميداني لمصابي كورونا في بغداد

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
التدريبات النهائية للعرض العسكري للذكرى الـ75 لعيد النصر

التدريبات النهائية للعرض العسكري للذكرى الـ75 لعيد النصر

الأسد وقاسم سليماني وحسن نصر الله .. أولمرت يكشف ل RT مراحل هامة خلال فترة رئاسته لوزراء إسرائيل

الأسد وقاسم سليماني وحسن نصر الله .. أولمرت يكشف ل RT مراحل هامة خلال فترة رئاسته لوزراء إسرائيل

هل مصر قادرة على خوض الحرب في ليبيا ومع إثيوبيا؟

هل مصر قادرة على خوض الحرب في ليبيا ومع إثيوبيا؟

تحذير من كارثة وشيكة بصنعاء بسبب المحروقات

تحذير من كارثة وشيكة بصنعاء بسبب المحروقات

شبكة عيون الإخبارية