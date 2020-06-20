أمير المدينة المنورة يشكر خادم الحرمين بعد صدور الموافقة على عودة الحياة إلى طبيعتها

★ ★ ★ ★ ★

أثنى على الدعم الكبير للقطاعات الحكومية في مواجهة كورونا

رفع الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة ‎المدينة المنورة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها، والدعم الكبير لكل القطاعات الحكومية في مواجهة جائحة ‎كورونا بما يضمن سلامة المواطن والمقيم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد تقرر رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.فيروس كورونا الجديد