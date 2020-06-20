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ماجد عبدالله ناصحاً: علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا

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ماجد عبدالله ناصحاً: علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا ماجد عبدالله ناصحاً: علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا
بعد قرار العودة للحياة الطبيعية غداً الأحد

ماجد عبدالله ناصحاً: علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا

طالب لاعب النصر السابق ماجد عبدالله بأن يتقيد الجميع من مواطنين ومقيمين بالنظام، والاحترازات، بعد صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من الساعة السادسة من صباح الغد (الأحد).
وأضاف الدولي السابق: "الواجب علينا أن نكون حذرين ونتخذ كل إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا ومن حولنا، لذا علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية".

وطالب "ماجد" الجميع بالدعاء بأن يزيح الله سبحانه وتعالى الغمة عن الأمة، وأن يدفع عنا الوباء (جائحة كورونا - كوفيد 19) عاجلاً غير آجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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