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"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً

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"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً "جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً
من خلال نموذج على موقعها الإلكتروني

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2020م- 2021م (1442هـ) بدءاً من يوم غدٍ 29 شوال 1441هـ من خلال نموذج القبول الإلكتروني على صفحة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني www.nauss.edu.sa.

وتشمل برامج درجة الماجستير: الآداب في النزاهة المالية، والآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، والعلوم في الأدلة الجنائية، والآداب في علم الجريمة، فيما تشمل درجة الدبلوم العالي تحليل السموم والمخدرات، والعالي في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، والعالي في مكافحة الإرهاب، والعالي في الأمن النووي.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور طارق بن صالح الريّس، أن الجامعة تسعى انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية 2019م - 2023م إلى تحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر لبرامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، مبيناً أن ذلك تحقق من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

وأضاف "الريّس" أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة سيكون يوم الخميس 2يوليو 2020م الموافق 11 ذو القعدة 1441هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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