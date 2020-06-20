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"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة

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"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة "السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة
دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى استمرار جميع الإجراءات الاحترازية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتو عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءًا من صباح يوم غد الأحد، وعودة الحياة الطبيعية تأتي بفضل من الله ثم بجهود القيادة الرشيدة.

وأشاد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتبعتها المملكة خلال الفترة الماضية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، وقال: تضافر جميع القطاعات الحكومية والأمنية وتفاني جميع العاملين في الحقل الصحي والأمني والتزام المواطنين والمقيمين في المملكة كان له بالغ الأثر في نجاح الإجراءات الوقائية، واجتياز البلاد للفمة.

وطالب "السديس" جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة باستمرار جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة لسلامة الجميع وتوخي الحطية والحذر، وأضاف: كلنا مسؤول، وعلينا العودة بحذر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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