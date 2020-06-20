"الحلاقون وصالونات التجميل" يستبشرون باستئناف أنشطتهم

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بعد إعلان وزارة الداخلية عن عودة الأعمال الاقتصادية والتجارية

استبشر أرباب عدد من المهن، في مقدمتها مهنة الحلاقة، بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم والذي نصّ على عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بدون استثناءات، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة يوم غدٍ ٢٩ شوال.

ومنذ ٢١ رجب الماضي أغلقت محلات الحلاقة الرجالية وصالونات النساء ومراكز اللياقة البدنية أبوابها ضمن قرارات تعليق العمل الحكومي، ليكون أصحاب هذه الأنشطة أول ضحايا فيروس كورونا وآخر من تنفسوا الصعداء.

وأثناء مدة المنع رُصدت بعض التجاوزات من جلب للحلاقين للاستراحات لكن تطبيق القانون كان بالمرصاد لهذه المخالفات فيما تدرب البعض على كيفية تنعيم الذقن وقص الشعر بالمكائن واضطر السعوديون إلى تغيير نمطهم الاستهلاكي.