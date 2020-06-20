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في مقر النادي.. "الاتفاق" يفحص اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية

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قبل انطلاق التدريبات

في مقر النادي..

خضع لاعبو فريق الاتفاق الكروي الأول، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطيبة والإعلامية، وكل العاملين في النادي، السبت، إلى فحص المسحة الطبية للكشف عن الجديد كوفيد-19، وذلك ضمن الخطوات العملية الاحترازية من فيروس كورونا الجديد قبل انطلاقة تدريبات الفريق، الأحد.

وأشار الاتفاق في بيان بثه عبر حسابه في "تويتر"، أنه أنهى كل الترتيبات الاحترازية بحسب بروتوكول وزارة الرياضة قبل عودة التدريبات في النادي من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كل الأسطح مع الحرص على التهوية، في حين حددت مدخل النادي في الجهة الغربية كنقطة فحص لقياس درجة الحرارة مع توفير غرفة عزل خاصة.

في مقر النادي..

في مقر النادي..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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