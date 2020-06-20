غدًا الأحد.. العالم يحتفل بمناسبة "يوم الأب"

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"هل قلتم شكرًا لأبيكم" تجتاح مواقع التواصل

انتشرت عبارة "هل قلتم شكرًا لأبيكم" على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم الأب العالمي.

وانطلقت آلاف التغريدات على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع احتفال العالم بيوم الأب الذي يوافق 21 يونيو الجاري.

وبدأ الاحتفال رسميًا بهذه المناسبة في أنحاء متفرقة في العالم في مطلع القرن العشرين وتختلف مظاهر الاحتفال بيوم الأب حول العالم.

ولاتزال بعض الدول تحتفل به في التاسع عشر من مارس والبعض الآخر في سبتمبر ولكن أغلبية الدول تشهد الاحتفال بهذا اليوم في الأحد الثالث من شهر يونيو.