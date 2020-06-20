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الرياض.. القبض على تشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

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الرياض.. القبض على تشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم الرياض.. القبض على تشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
10 بنجلاديشيين وهندي من المخالفين لنظام الإقامة والعمل

الرياض.. القبض على تشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري بأن شرطة المنطقة تمكّنت من القبض على تشكيلين عصابيين يتكونان من 10 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية، مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وبحوزتهم 16.558 شريحة اتصال، وعدد (4) قارئ بصمة وعدد من أجهزة الحاسب والجوال.

ويقوم التشكيل الأول بتهيئة مقر سكنهم لتوثيق وتسجيل الشرائح بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، ويعمل التشكيل الثاني على الترويج لها وبيعها في مركزين تجاريين يعملون بهما.


وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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