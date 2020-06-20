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منظمة السياحة تعيد تشكيل مجلسها التنفيذي لـ 4 سنوات قادمة

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منظمة السياحة تعيد تشكيل مجلسها التنفيذي لـ 4 سنوات قادمة منظمة السياحة تعيد تشكيل مجلسها التنفيذي لـ 4 سنوات قادمة
برئاسة مملكة البحرين عاصمة السياحة العربية لعام 2020م

منظمة السياحة تعيد تشكيل مجلسها التنفيذي لـ 4 سنوات قادمة

أعلنت المنظمة العربية للسياحة إعادة تشكيل مجلسها التنفيذي برئاسة مملكة البحرين عاصمة السياحة العربية لعام 2020م وذلك لمدة أربع سنوات.

ويأتي اختيار مملكة البحرين لرئاسة المجلس تقديراً للمكانة والدور الذي تقوم به في دعم ورعاية برامج المنظمة في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكدت المنظمة أن تشكيل المجلس التنفيذي جاء كما يلي:

زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين.. رئيساً.

الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بجمهورية العربية.. عضواً.

الدكتور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية (مراقباً).

الوزيرة رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار دولة فلسطين.. عضوة.

خيضر بشير مالك رئيس الهيئة العامة للسياحة بدولة ليبيا.. عضواً.

الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي وزير السياحة بالجمهورية اليمنية، نائباً لرئيس المجلس.

المهندس شريف فتحي عطية الأمين العام للمنظمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمنظمة أن مهام المجلس التنفيذي بالمنظمة هي تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها المنظمة، واعتماد تقريرها السنوي، وتنفيذ خطة واستراتيجية المجلس الوزاري العربي للسياحة، واعتماد أسماء الشخصيات المرشحة للحصول على قلادة السياحة العربية وأوسمة المنظمة المختلفة، وكذلك دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس الوزاري العربي للسياحة للمنظمة، وإعداد الدراسات الفنية والتقارير التي تخدم تحقيق أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة، بالإضافة إلى الاطلاع على الميزانية العمومية للمنظمة والحساب الختامي وإقرار تقرير مراقب الحسابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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