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قطر: تسجيل 1026 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 86.488

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قطر: تسجيل 1026 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 86.488 قطر: تسجيل 1026 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 86.488
شفاء 1354 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 66763

قطر: تسجيل 1026 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 86.488

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 86.488 حالة.

وقالت الوزارة: بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حاليًّا 19631 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 94 حالة حتى الآن.

وأشارت إلى تسجيل 1354 حالة تعافٍ من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 66763 حالة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 14 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقّى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليًّا إلى 224 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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