أخبار عاجلة

اليوم - مع "سارة حازم" | الإثنين 22/6/2020 | الحلقة كاملة -
أصعب موقف بين الراجل ومراته.. شوف إللي حصل بين حسن ورغدة -
استعاد عافيته بعد الإصابة .. " المقهوي" يعود للتدريبات الجماعية -
كتاب "درب زبيدة" يروي قصة أشهر طرق الحج الكوفي وأمجاد الحضارة الإسلامية -
وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق "منظمة التعاون الإسلامي" المعني بجامو وكشمير -
وزارة الحج تقرِّر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج -
"المودة" تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020 -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

14 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا الحرجة إلى 1955

Print
14 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا الحرجة إلى 1955 14 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا الحرجة إلى 1955
المملكة سجّلت 3941 إصابة جديدة بالفيروس اليوم

14 حالة جديدة ترفع إصابات كورونا الحرجة إلى 1955

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1955 حالة، بعدما كان قد بلغ أمس 1941 حالة.

وبلغ معدل الارتفاع 14 حالة وفقاً لتقرير متابعة مستجدات .

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 154233 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 3153 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي المتعافين 98917 حالة، كما تم تسجيل 46 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1230، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54086، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1955 حالة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية