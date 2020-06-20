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مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف يؤدي للعمى

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مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف يؤدي للعمى مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف يؤدي للعمى
الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في ضرر العين

مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف يؤدي للعمى

حذّر الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف الذي من المتوقع أن يحدث يوم غد الأحد، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

وقال "الراجحي": الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية وهي الأشعة التي لا نشعر بها وتسبب الضرر للعين، والضوء يدخل من خلال الحدقة "البؤبؤ" ويتجه نحو شبكية العين التي تستقبل هذا الضوء وتقوم بترجمته إلى الصور التي يراها الدماغ، باستخدام ملايين الخلايا العصبية.

وأضاف: إذا تعرضت شبكية العين للضوء الشديد والأشعة فوق البنفسجية مثل تلك التي تأتي مباشرة من الشمس في وقت الكسوف يمكن أن ينتج تلف في الشبكية دون الشعور بألم أو أي أعراض والتأثيرات قد لا تظهر إلا بعد ساعات أو أسابيع وتقييم درجة الإصابة يعتمد على الفترة الزمنية التي يتم النظر فيها إلى الشمس ودرجة تأثر الشبكية.

وأردف: المصاب قد يعاني من بعض الأعراض كالصعوبة في تمييز الأشكال أو الرؤية الضبابية وبقع سوداء في مجال الرؤية والحساسية الشديدة من الضوء.

وأكد "الراجحي" أنه لا يوجد حالياً علاج لاعتلال الشبكية الشمسي وقد تتحسن العين بعد فترة زمنية بشكل جزئي ولكن عادة لا يعود النظر إلى وضعة الطبيعي ويعود حجم تأثر العين على مدى الضرر الذي احدثته الأشعة فوق البنفسجية، مشيرا إلى أنه إذا تأثرت البقعة الصفراء في مركز البصر فقد قد يكون هناك فقدان دائم للبصر.

وشدد على أن النظارات الشمسية والنظر من خلال الجوّال وفتحة كاميرا التصوير للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة أثناء فترة الكسوف قوية جداً ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية.

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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